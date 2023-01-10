ВМС США перехватили судно с тысячами автоматов Калашникова

Корабли 5-го флота ВМС США перехватили 6 января рыболовецкое судно, перевозившее из Ирана в Йемен более 2 тыс. единиц автоматического оружия. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Фото: US Navy US Navy

"Перехваченное судно шло маршрутом, который исторически используется для контрабанды оружия хуситам, команда корабля состояла из шести йеменцев", - говорится в документе.

Всего на борту было обнаружено 2 116 автоматов АК-47.

В декабре 2022 года ВМС США заявили о перехвате в Оманском заливе рыболовного траулера, незаконно перевозившего более 50 тонн боеприпасов, дистанционных взрывателей и другого оборудования, необходимого для изготовления оружия. В ноябре Пентагон сообщил о задержании в том же районе судна, перевозившего 163 тонны мочевинного удобрения, которое можно использовать во взрывчатых веществах, и перхлорат аммония, входящий в состав топлива для баллистических ракет.