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1 час назад

ВМС США cообщили о перехвате судна с контрабандой оружия из Ирана в Йемен

ТАСС

Корабли 5-го флота ВМС США перехватили 6 января рыболовецкое судно, перевозившее из Ирана в Йемен более 2 тыс. единиц автоматического оружия. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

ВМС США перехватили судно с тысячами автоматов Калашникова
Фото: US NavyUS Navy

"Перехваченное судно шло маршрутом, который исторически используется для контрабанды оружия хуситам, команда корабля состояла из шести йеменцев", - говорится в документе.

Всего на борту было обнаружено 2 116 автоматов АК-47.

В декабре 2022 года ВМС США заявили о перехвате в Оманском заливе рыболовного траулера, незаконно перевозившего более 50 тонн боеприпасов, дистанционных взрывателей и другого оборудования, необходимого для изготовления оружия. В ноябре Пентагон сообщил о задержании в том же районе судна, перевозившего 163 тонны мочевинного удобрения, которое можно использовать во взрывчатых веществах, и перхлорат аммония, входящий в состав топлива для баллистических ракет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. Западные и просаудовские источники неоднократно заявляли, что Тегеран осуществляет поставку вооружения движению "Ансар Аллах", которое затем применяется в военных действиях в Йемене, а также для ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ.

Армия,Пентагон,
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