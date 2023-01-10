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19 минут назад

В России назвали три слабых места Stryker для Украины

Lenta.ru

У американских бронетранспортеров (БТР) Stryker, которые Украина может получить от США, есть три слабых места. Их в комментарии для РИА Новости назвал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В России назвали три слабых места Stryker для Украины
Фото: The U.S. ArmyThe U.S. Army

Основным преимуществом этих БТР эксперт назвал высокую подвижность на простой местности и комфортные условия для экипажа и десанта.

«В то же время в числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение», — сказал специалист.

Мураховский напомнил, что изначально этот БТР создавался для применения в конфликтах низкой интенсивности.

В январе газета Politico сообщила, что власти США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров Stryker, которые могут войти в очередной транш военной помощи Киеву.

Армия,СВО,Виктор Мураховский,
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