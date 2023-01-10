Экс-главком Сухопутных войск: Кадыров и Пригожин не имеют права критиковать Лапина

"Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди", - заявил Болдырев.

Кадыров и Пригожин подвергли критике генерал-полковника Лапина в социальных сетях осенью 2022 года, во время перегруппировки российской армии в Харьковской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.