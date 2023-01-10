Экс-главком Сухопутных войск: Кадыров и Пригожин не имеют права критиковать Лапина

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России, генерал армии Владимир Болдырев заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не имеют право критиковать генерал-полковника Александра Лапина, сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
"Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди", - заявил Болдырев.
Кадыров и Пригожин подвергли критике генерал-полковника Лапина в социальных сетях осенью 2022 года, во время перегруппировки российской армии в Харьковской области.
Ранее стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин, по данным телеканала "РБК", был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС).
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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