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47 минут назад

В Италии назвали причину задержки поставок систем ПВО Украине

Елена Прошина

Задержки в поставках итальянских систем ПВО Киеву связаны с техническими проблемами. Других препятствий для поставок нет, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Radio 1.

В Италии назвали причину задержки поставок систем ПВО Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нет никаких препятствий, мы проголосовали за продление разрешения на отправку оружия в Киев. Проект осуществляется Италией и Францией, мы интенсивно работаем с французами. Есть технические проблемы, которые необходимо решить в плане военных аспектов, а не бюрократических. Генштабы работают, но требуется время», - сказал он.

Напомним, резолюция об оказании помощи Украине была одобрена парламентом Италии в марте 2022 года. Принятие документа о поставках вооружения планировалось еще в декабре. Документ может быть одобрен не ранее февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони заявлял, что Рим рассматривает возможность поставки систем ПВО на Украину. В свою очередь, Минобороны Италии не исключало, что это могут быть комплексы SAMP/T.

Армия,Владимир Зеленский,
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