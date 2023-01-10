В Италии назвали причину задержки поставок систем ПВО Украине

Задержки в поставках итальянских систем ПВО Киеву связаны с техническими проблемами. Других препятствий для поставок нет, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Radio 1.

«Нет никаких препятствий, мы проголосовали за продление разрешения на отправку оружия в Киев. Проект осуществляется Италией и Францией, мы интенсивно работаем с французами. Есть технические проблемы, которые необходимо решить в плане военных аспектов, а не бюрократических. Генштабы работают, но требуется время», - сказал он.

Напомним, резолюция об оказании помощи Украине была одобрена парламентом Италии в марте 2022 года. Принятие документа о поставках вооружения планировалось еще в декабре. Документ может быть одобрен не ранее февраля.