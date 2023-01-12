Минобороны заявило об уничтожении американской станции в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом в четверг, 12 января, журналистам заявили в Минобороны.

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Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 372 самолета противника, отчитались в военном ведомстве.

9 января Минобороны также сообщало, что российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства в ДНР.