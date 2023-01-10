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35 минут назад

На Украине погиб 50-летний чиновник-контрактник из Башкирии

Газета.Ruиещё 1

В Башкортостане прошла церемония прощания с российским военнослужащим Гайсом Баяновым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила администрация города Сибай в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине погиб чиновник-контрактник из Башкирии
Фото: город Сибай/VKгород Сибай/VK

50-летний Баянов заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2022 года.

Как уточнили в администрации города, военнослужащий занимал пост в одной из правительственный структур Башкирии, возглавляя отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства земельных и имущественных отношений, а также был заместителем руководителя ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения».

До этого он работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел после срочной службы.

В зоне СВО младший сержант Баянов проходил службу в должности старшего стрелка мотострелковой роты.

Ранее глава села в Башкирии сообщил о гибели угнавшего украинский БТР военного Фаниса Хусаинова.

Армия,Фанис Хусаинов,Минобороны России,
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