На Украине погиб чиновник-контрактник из Башкирии

В Башкортостане прошла церемония прощания с российским военнослужащим Гайсом Баяновым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила администрация города Сибай в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
50-летний Баянов заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2022 года.
Как уточнили в администрации города, военнослужащий занимал пост в одной из правительственный структур Башкирии, возглавляя отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства земельных и имущественных отношений, а также был заместителем руководителя ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения».
До этого он работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел после срочной службы.
В зоне СВО младший сержант Баянов проходил службу в должности старшего стрелка мотострелковой роты.
Ранее глава села в Башкирии сообщил о гибели угнавшего украинский БТР военного Фаниса Хусаинова.