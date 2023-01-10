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25 минут назад

Столтенберг признал истощение военных запасов ЕС и НАТО

Елена Прошина

НАТО и Евросоюз истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС. При этом он призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украины.

В НАТО призвали еще больше усилить Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <...> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве. По итогам подписания состоится совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.

Напомним, принятие совместной декларации которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.

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