В НАТО призвали еще больше усилить Украину

НАТО и Евросоюз истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС. При этом он призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украины.
«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <...> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», - подчеркнул Столтенберг.
Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве. По итогам подписания состоится совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.
Напомним, принятие совместной декларации которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.