В НАТО призвали еще больше усилить Украину

Страны-союзники по НАТО должны еще больше усилить поддержку Украины . Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг , сообщает Reuters.

«Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и ЕС на новый уровень», — призвал генсек. Он добавил, что Россия «потерпела неудачу в попытках разобщить членов альянса из-за Украины».

Ранее Столтенберг заявил, что возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников.