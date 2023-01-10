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47 минут назад

В НАТО призвали еще больше усилить Украину

Lenta.ru

Страны-союзники по НАТО должны еще больше усилить поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

В НАТО призвали еще больше усилить Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и ЕС на новый уровень», — призвал генсек. Он добавил, что Россия «потерпела неудачу в попытках разобщить членов альянса из-за Украины».

Ранее Столтенберг заявил, что возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников.

«Нет, не исключаю [такую возможность]. Но и обещать ничего не могу», — сказал он.

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