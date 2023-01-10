В Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

Министр обороны Латвии Инару Мурниеце допустила, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и дроны. Ее слова приводит портал LSM.

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com Axel Heimken / Globallookpress.com

«Фактически украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента [Украины] ВладВладимира Зеленского», — заявила глава Минобороны.

Как утверждает Мурниеце, Латвия рассматривает возможность отправки оружия украинской стороне, в том числе Stinger и дроны, за поставку которых поблагодарил Киев. Также министр призвала укрепить латвийскую оборону.