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54 минуты назад

В Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

Lenta.ru

Министр обороны Латвии Инару Мурниеце допустила, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и дроны. Ее слова приводит портал LSM.

В Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину
Фото:  Axel Heimken / Globallookpress.com Axel Heimken / Globallookpress.com

«Фактически украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента [Украины] ВладВладимира Зеленского», — заявила глава Минобороны.

Как утверждает Мурниеце, Латвия рассматривает возможность отправки оружия украинской стороне, в том числе Stinger и дроны, за поставку которых поблагодарил Киев. Также министр призвала укрепить латвийскую оборону.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в республику отправили часть вооружения с истекшим сроком годности. Как отмечается, Киеву нужно больше систем противовоздушной обороны, истребителей, танков и боеприпасов дальнего радиуса действия.

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