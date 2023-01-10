В зоне СВО были замечены новейший БТР-4МВ1 ВС Украины

Как передает издание Военное дело , поступила информация, что у ВСУ появился новый вариант бронетранспортера БТР-4, который получил обозначение БТР-4МВ1. Его заметили в зоне СВО.

Данная машина отличается от старого варианта своим новым носовым узлом бронекорпуса. Он был изготовлен со значительным углом наклона, а также с размещением мехвода и командира в отдельных люках. Также у БТР-4МВ1 предусмотрена откидная аппарель со встроенной в нее дополнительной распашной дверью.