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6 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о назначении Лапина главой штаба Сухопутных войск

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть назначение генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о назначении Лапина главой штаба Сухопутных войск
Фото: ТАССТАСС

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», - сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность руководителя главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ. Уточнялось, что назначение состоялось 9 января. По другой информации, назначение состоялось еще в конце 2022 года.

Напомним, с ноября 2017 года Лапин был командующим войсками Центрального военного округа. Некоторое время он руководил российскими войсками в Сирии, во время спецоперации Лапин возглавил группировку войск «Центр».

Армия,Александр Лапин,Дмитрий Песков,Верховный суд,
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