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12 минут назад

Шойгу назвал главную задачу Минобороны

Мария Иванова

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что главная задача его ведомства - качественно обновить Вооруженные силы РФ и повысить их боевые возможности. Об этом он рассказал 10 января на совещании с руководством армии.

Шойгу назвал главную задачу Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу заявил, что снаряжение и тактическую экипировку российских военных необходимо в кратчайшие сроки доработать «до самого высокого уровня».

«Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», - подчеркнул министр.

Он добавил, что российской армии также нужно усовершенствовать систему управления и связи. Для этого Минобороны планирует активно использовать технологии искусственного интеллекта и модернизирует работу военных комиссариатов, проведя цифровизацию баз данных.

Шойгу отметил, что в Минобороны должны постоянно анализировать украинский и сирийский опыт, чтобы на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил обновить нормативы обеспеченности армии материальными средствами в соответствии с реальными потребностями, интенсивностью использования и износом.

Путин подчеркивал, что в России нет ограничений по финансированию Вооруженных сил, и страна дает армии «все, что просят».

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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