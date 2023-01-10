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16 минут назад

Шойгу назвал главный гарант суверенитета России

Никита Бородкин

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и территориальной целостности России. Как сообщает РИА Новости, глава Минобороны заявил, что РФ продолжит развивать стратегические ядерные вооружения.

Шойгу назвал ядерный щит главным гарантом суверенитета России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил Шойгу.

Напомним, что в декабре на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Шойгу заявлял, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах России доведен до 91,3%. Глава оборонного ведомства подчеркивал, что сейчас ядерная триада поддерживается на уровне, который позволяет гарантированно осуществлять стратегические сдерживание.

Тогда же министр заявил, что в 2023 году в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставят на боевое дежурство 22 новых пусковых установки с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РВСН,
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