Шойгу назвал ядерный щит главным гарантом суверенитета России

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и территориальной целостности России. Как сообщает РИА Новости, глава Минобороны заявил, что РФ продолжит развивать стратегические ядерные вооружения.

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«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил Шойгу.

Напомним, что в декабре на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Шойгу заявлял, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах России доведен до 91,3%. Глава оборонного ведомства подчеркивал, что сейчас ядерная триада поддерживается на уровне, который позволяет гарантированно осуществлять стратегические сдерживание.