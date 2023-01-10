На Украине заявили о логичности вступления страны в НАТО

Вступление Украины в НАТО является логичным на фоне поддержки альянса. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek.

«НАТО — это просто логично», — сказал он.

Пристайко добавил, что «Украина будет полна вооружения НАТО, и люди будут готовы». По словам посла, разговор Киева с западной стороной должен быть очень легким: «Украина побеждает, становится членом Европейского союза и НАТО. И все».

Помимо этого, Пристайко отметил, что Украина все больше сталкивается с «культурой» НАТО. Таким образом, альянс и Киев становятся совместимыми, пояснил он. Также украинский посол выразил уверенность в том, что страна станет частью НАТО.