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15 минут назад

На Украине заявили о логичности вступления страны в НАТО

Lenta.ru

Вступление Украины в НАТО является логичным на фоне поддержки альянса. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek.

На Украине заявили о логичности вступления страны в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НАТО — это просто логично», — сказал он.

Пристайко добавил, что «Украина будет полна вооружения НАТО, и люди будут готовы». По словам посла, разговор Киева с западной стороной должен быть очень легким: «Украина побеждает, становится членом Европейского союза и НАТО. И все».

Помимо этого, Пристайко отметил, что Украина все больше сталкивается с «культурой» НАТО. Таким образом, альянс и Киев становятся совместимыми, пояснил он. Также украинский посол выразил уверенность в том, что страна станет частью НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил начало поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах украинской армии. В ноябре прошлого года он также назвал главным условием вступления Украины в НАТО победу Киева. Столтенберг подчеркнул, что члены альянса должны «сделать все, чтобы Украина победила как демократическая суверенная страна в Европе».

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