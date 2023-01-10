Губернатор Севастополя объяснил работу ПВО над городом

Громкие звуки, зафиксированные на территории Севастополя , связаны с проведением тренировки у расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев .

"У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням", – написал он.

Вместе с тем глава Севастополя сообщил о спокойной обстановке в городе.

Ранее Развожаев сообщил о сбитом летательном аппарате над городом. Объект удалось нейтрализовать в районе Севастопольской бухты. До этого российские военные сбили над морем в Севастополе два украинских беспилотника. Информация о пострадавших в результате атаки беспилотников не поступала.