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23 минуты назад

Шойгу заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов

Lenta.ru

Работа российских военкоматов должна быть модернизирована, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. Слова министра приводит ТАСС.

Шойгу заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шойгу, у ведомства есть планы провести модернизацию военкоматов уже в 2023 году. Министр обороны отметил, что в рамках модернизации будет налажена и межотраслевая коммуникация.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — заявил он.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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