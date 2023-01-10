Шойгу заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов

Работа российских военкоматов должна быть модернизирована, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. Слова министра приводит ТАСС.
По словам Шойгу, у ведомства есть планы провести модернизацию военкоматов уже в 2023 году. Министр обороны отметил, что в рамках модернизации будет налажена и межотраслевая коммуникация.
«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — заявил он.