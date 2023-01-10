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20 минут назад

Глава МИД Швеции заявил о намерении поставить Украине артиллерийские установки Archer

Газета.Ruиещё 3

Швеция намерена поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, даты поставок пока неизвестны. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрёма, передает РИА Новости.

Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Выступая перед журналистами Бильстрём заявил, что Украине необходимо получить больше наступательного оружия от Запада. Он отметил, что Швеция должна внести свой вклад в это.

Решение о поставках Украине установок Archer глава МИД Швеции подтвердил в интервью изданию Expressen, пишет агентство.

По его словам, в настоящее время вопрос состоит не в том, должен ли Стокгольм отправить данный вид вооружения, а в том, когда он это сделает.

В конце сентября на тот момент министр иностранных дел Швеции Энн Линд заявляла, что власти Швеции рассматривают возможность поставки Украине 155-мм самоходных гаубиц Archer, ПЗРК RBS-70 и другой военной техники.

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