Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer

Швеция намерена поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, даты поставок пока неизвестны. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрёма, передает РИА Новости.

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Выступая перед журналистами Бильстрём заявил, что Украине необходимо получить больше наступательного оружия от Запада. Он отметил, что Швеция должна внести свой вклад в это.

Решение о поставках Украине установок Archer глава МИД Швеции подтвердил в интервью изданию Expressen, пишет агентство.

По его словам, в настоящее время вопрос состоит не в том, должен ли Стокгольм отправить данный вид вооружения, а в том, когда он это сделает.