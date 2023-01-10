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1 час назад

Украинский пленный рассказал о колоссальных потерях среди боевиков

ТК «Звезда»иещё 1

Украинский пленный по имени Игорь признал колоссальные потери в рядах врага. Видео беседы предоставило Минобороны России.

Украинский пленный рассказал о колоссальных потерях среди боевиков
Фото: The Presidential office of Ukraine, GloballookpressThe Presidential office of Ukraine, Globallookpress

«Да. Колоссальные», - ответил он на уточняющий вопрос о потерях украинских боевиков.

Кроме этого, Игорь сообщил о том, что украинское командование часто не выплачивает семьям погибших положенную им компенсацию.

«Отправляют на убой. Плохая эвакуация. Не слушайте то, что говорят - "не спасли", тому подобное. Они не хотят спасать. "Мы не довезли" и тому подобное», - заявил Игорь.

Также он заявил о незаинтересованности украинских командиров в сохранении жизней подчиненных. Как отметил Игорь, «карандашик стерся - и слава Богу».

Ранее «Звезда» показала, как расчеты «Градов» громят украинских боевиков в районе Кременной.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

Армия,СВО,Николай Баранов,Минобороны России,
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