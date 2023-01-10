Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук»

Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы «Бук», так как купила их «путем многомиллионной закупки», а не получила бесплатно, заявили в Минобороны Грузии. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в своей статье изданию «Европейская правда» временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Украина просила Грузию вернуть ракетные комплексы «Бук», которые Киев якобы передал Тбилиси в 2008 году. Однако Минобороны Грузии опровергла это сообщение, заявив, что вооружение было куплено грузинской стороной в 2007 году.

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», - говорится в сообщении Минобороны Грузии.

В своей статье Касьянов также добавил, что Киев просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. При этом он уточнил, что Вашингтон дал свое согласие на передачу ПТРК, взамен этого Грузии готовы были поставить более современные комплексы.