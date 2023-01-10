Названо последствие появления западных танков у Украины

«Это может замедлить наши действия, но ни в коем разе не повлияет на наш успех. Ключ к этим танкам, я думаю, наши военные смогут подобрать: у нас же самые современные танки, в частности, Т-90М "Прорыв". По характеристикам он не уступает западным. У нас также самая современная авиация, включая вертолеты-штурмовики», — объяснил специалист.