Пригожин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском и Соледаром

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) и Соледаром. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

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«Сегодня в других Telegram-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ<СБУ (Службы безопасности Украины — прим.«Ленты.ру»), задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так», — сказал бизнесмен.

По его словам, информация о массовом дезертирстве в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) около этих населенных пунктов не соответствует действительности. Украинские солдаты, добавил он, «храбро сражаются за Бахмут и Соледар».

«На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара», — заключил Пригожин.

10 января стало известно о возможных планах украинской армии отступить из Соледара. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о «критической ситуации» на указанном направлении и настоял на выводе подразделений армии республики из города.