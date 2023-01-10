Японский миноносец «Инадзума» потерял управление в водах близ префектуры Ямагути и начал терять топливо. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным журналистов, корабль мог потерять управление после налета на каменистое дно. Вероятно, из-за этого и произошла утечка топлива.

Сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал. Морские силы самообороны уже отправили к миноносцу судно для буксировки.