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46 минут назад

Японский миноносец «Инадзума» потерял управление

ТК «Звезда»

Японский миноносец «Инадзума» потерял управление в водах близ префектуры Ямагути и начал терять топливо. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным журналистов, корабль мог потерять управление после налета на каменистое дно. Вероятно, из-за этого и произошла утечка топлива.

Сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал. Морские силы самообороны уже отправили к миноносцу судно для буксировки.

Ранее стало известно, что США и Япония готовят новые совместные ядерные разработки. Данное решение было озвучено после переговоров министров промышленности и энергетики двух стран.

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