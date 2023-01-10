СМИ: Лапин стал начальником главного штаба Сухопутных войск РФ

Генерал-полковника Александра Лапин назначили на должность руководителя главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ. Об этом сообщают «Уралинформбюро» и РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным агентства, назначение Лапина состоялось 9 января.

С ноября 2017 года Лапин был командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО). Некоторое время он руководил российскими войсками в Сирии, во время спецоперации Лапин возглавил группировку войск «Центр». Он удостоен звания Героя России.

В конце октября СМИ написали об отстранении Лапина от командования группировкой «Центр», но источник «Ура.ру» в Минобороны сообщил, что Лапин взял трехнедельный отпуск, чтобы «подлечиться, отдохнуть и вернуться в строй».