Спецоперация на Украине 10 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 января 2023 года.

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Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО

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Для российских Вооруженных сил началось производство новой снайперской винтовки под патрон 7,62 на 51 миллиметр, которые используют члены Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Первая партия состоит из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок для дальнейшей поставки в ВС РФ. В будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название «Счетчик».

В конце 2022 года стало известно о планах опробовать эту винтовку, как на военных полигонах, так и в реальных условиях специальной военной операции.

В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ

Боеспособность Вооруженных сил Украины существенно снизилась из-за большого количества неопытных солдат в войсках, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как заявила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр, большая часть украинской армии теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.

«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — подчеркнула замглавы военного ведомства.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов, чтобы усилить дисциплину в войсках и предотвратить самовольный уход военных с поля боя.

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР

Войска Украины за сутки 13 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего за это время было выпущено 57 боеприпасов. На донецком направлении Украина совершила шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

Под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк, Горловка и Александровка.