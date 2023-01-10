Мобилизация: последние новости на сегодня 10 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 января 2023, в материале «Рамблера».
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации
Проведение новой частичной мобилизации власти России не готовят, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он прокомментировал заявления ряда Telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий.
«Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков напомнил, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с российским лидером.
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО
Помилование заключенных в России осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он прокомментировал сообщения о том, что якобы бывшие заключенные, которые принимают участие в специальной военной операции в качестве добровольцев, помилованы.
Ранее руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавшая участие в спецоперации в качестве добровольцев в «Вагнере», завершила свой шестимесячный контракт и с них сняты все судимости.
Песков напомнил, что помилование может осуществляться только президентским указом.
«То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом», — отметил официальный представитель Кремля.
Бежавший от мобилизации российский футболист застрял в аэропорту в Корее
Экс-футболист нальчикского футбольного клуба «Спартак» Джашар Хубиев и еще четверо граждан России застряли в аэропорту города Инчхон в Южной Корее, сообщает Korea Times.
По данным издания, россияне прибыли в эту страну, чтобы избежать мобилизации, однако южнокорейское министерство юстиции отказалось предоставить им политическое убежище. Хубиев и остальные вынуждены проживать в транзитной зоне аэропорта Incheon в попытках обжаловать это решение.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации 28 октября. По словам министра, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек.