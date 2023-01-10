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32 минуты назад

Times: Британии не хватает вооружений и солдат в армии

Газета.Ruиещё 1

Состояние армии Великобритании не дает Соединенному Королевству возможности претендовать на статус мировой державы, которая могла бы оказывать военно-политическое влияние в различных частях света. С таким заявлением выступил колумнист газеты The Times Макс Гастингс в своей статье для этого издания.

Британии не хватает вооружений и солдат в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист утверждает, что в британских Вооруженных силах (ВС) наблюдается нехватка боевой техники и солдат. По словам эксперта, которые приводит Общественная служба новостей, в настоящее время эффективность Военно-воздушных сил (ВВС) страны оставляет желать лучшего. При этом британская промышленность не имеет возможности поставить во флот страны обновленные корабли.

Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International демонстрируют низкие результаты в сфере поставок своей продукции на вооружение армии, подчеркнул автор статьи. По этой причине для закупок танков нового поколения Challenger 3 Лондон был вынужден обратиться к немецкому производителю Rheinmetall.

Одновременно с этим противотанковые ракетные комплексы NLAW Британия намерена закупить у французской группы компаний Thales.

Армия,В мире,Макс Гастингс,
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