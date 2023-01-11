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6 минут назад

В Великобритании сообщили, что следят за фрегатом ВМФ РФ в Северном море

ТАССиещё 3

Британский фрегат HMS Portland следит за передвижением российского фрегата "Адмирал Горшков" и танкера "Кама" в международных водах Северного моря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства.

В Великобритании следят за фрегатом ВМФ РФ в Северном море
Фото: © Минобороны России© Минобороны России

"Корабль Его Величества Portland со специализированным вертолетом Merlin, оснащенным сонарами, сенсорами и торпедами для специальных операций по последнему слову техники, отслеживает перемещения российских кораблей через Северное море", - сказано в документе.

Представители ведомства подчеркнули, что речь идет о стандартной процедуре. Британский фрегат присоединился к кораблю береговой охраны Норвегии Bergen, который сопровождал российские корабли в Норвежском море.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота РФ, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", проводил "учение по отражению средств воздушного нападения, авиации и противокорабельных ракет условного противника в Норвежском море". Боевая служба отряда кораблей в составе "Адмирала Горшкова" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого.

21 декабря 2022 года на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин обещал, что в начале января фрегат "Адмирал Горшков", пополнивший состав ВМФ РФ в 2018 году, выйдет на боевую службу с новейшими, не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что фрегат готовится к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.

Армия,СССР,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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