В Великобритании следят за фрегатом ВМФ РФ в Северном море

Британский фрегат HMS Portland следит за передвижением российского фрегата "Адмирал Горшков" и танкера "Кама" в международных водах Северного моря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства.

Фото: © Минобороны России © Минобороны России

"Корабль Его Величества Portland со специализированным вертолетом Merlin, оснащенным сонарами, сенсорами и торпедами для специальных операций по последнему слову техники, отслеживает перемещения российских кораблей через Северное море", - сказано в документе.

Представители ведомства подчеркнули, что речь идет о стандартной процедуре. Британский фрегат присоединился к кораблю береговой охраны Норвегии Bergen, который сопровождал российские корабли в Норвежском море.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота РФ, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", проводил "учение по отражению средств воздушного нападения, авиации и противокорабельных ракет условного противника в Норвежском море". Боевая служба отряда кораблей в составе "Адмирала Горшкова" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого.