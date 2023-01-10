Минобороны России показало кадры пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах показан выезд «Искандера» на стартовую позицию через лесистые участки и размытые поля. На видеозаписи видно, как замаскирован оперативно-тактический комплекс.

Как уточнили в Минобороны, под объектом военной инфраструктуры может подразумеваться подземный бункер, командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов. В военном ведомстве подчеркнули, что цели ВСУ могут располагаться за сотни километров от стартовых позиций «Искандеров».