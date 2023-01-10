В Госдуме оценили шансы возможного наступления ВСУ на Таганрог и Ростов

«[Планы] никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам, как и столетия делали наши предпредки», — заявил он. По мнению парламентария, слухи о возможном наступлении распространяются ВСУ лишь для поднятия боевого духа.