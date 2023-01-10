В России испытали макет «торпеды Судного дня»

Экипаж российской атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

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По его словам, подлодка «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон». Собеседник агентства отметил, что целью испытаний, которую достигли, была проверка работы системы запуска «Посейдона».

«Бросковые стрельбы макета суперторпеды "Посейдон" выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд предположил, что США не смогут остановить российскую торпеду «Посейдон».