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54 минуты назад

В России испытали макет «торпеды Судного дня»

Lenta.ruиещё 1

Экипаж российской атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

В России испытали макет «торпеды Судного дня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подлодка «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон». Собеседник агентства отметил, что целью испытаний, которую достигли, была проверка работы системы запуска «Посейдона».

«Бросковые стрельбы макета суперторпеды "Посейдон" выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд предположил, что США не смогут остановить российскую торпеду «Посейдон».

В июле «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку К-329 «Белгород», которая станет первым штатным носителем подводных аппаратов типа «Посейдон».

Армия,Севмаш,
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