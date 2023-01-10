СМИ: Франция и Польша подталкивают Германию к передаче ВСУ танков Leopard

Власти Франции и Польши подталкивают Берлин к передаче Киеву танков Leopard, сообщает Politico.

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Это может случиться перед франко-германским саммитом 22 января. Кроме того, Польша хочет сформировать широкую коалицию на Западе для передачи Украине танков производства ФРГ.

По словам французского чиновника, лидер Франции Эммануэль Макрон, объявив об отправке Украине французских бронированных боевых машин, стремился «нарушить табу» передачи иностранных танков Украине, чтобы «немцы двинулись» в этом вопросе. Издание указывает, что Киев также просил Париж об отправке танков Leclerc. Власти Франции изучают этот вопрос.

Однако эти танки уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с их техобслуживанием и запчастями. Собеседник издания отмечает, что Франция будет готова передать свои танки Leclerc союзникам по Североатлантическому альянсу, которые отправят Украине несколько своих Leopard, чтобы восполнить пробелы.