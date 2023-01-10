США задумались о передаче Украине бронетранспортеров Stryker

Власти США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров (БТР) Stryker. Отмечается, что данный вид техники может войти в очередной транш военной помощи Киеву , который анонсируют на следующей неделе, сообщает газета Politico.

«БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи. Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели», — пишет газета.

Ранее стало известно, что власти США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire. Отмечается, что поставки Киеву антидроновых систем анонсировали в августе 2022 года, однако утверждены они были лишь в декабре, а передадут комплексы не ранее второй половины 2023 года.