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1 час назад

В Финляндии назвали условие отправки Украине танков Leopard

Lenta.ruиещё 6

Власти Финляндии рассмотрят возможность передачи танков Leopard Украине в случае, если поставку поддержат несколько стран. Об этом сообщает телеканал Yle.

В Финляндии назвали условие отправки Украине танков Leopard
Фото: flickr.comflickr.com

Отмечается, что Хельсинки внимательно следит за развитием ситуации, а также ждет решения Германии и других крупных стран по данному вопросу. При этом отмечается, что Финляндия имеет более 200 танков Leopard 2.

В свою очередь, в Германии уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил поставки Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.

Ранее власти Великобритании рассматривают возможность отправить на Украину партию Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны.

Армия,Штеффен Хебештрайт,Йенс Столтенберг,НАТО,
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