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16 минут назад

В США заявили о стремлении военной помощью изменить динамику боевых действий на Украине

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов, приостанавливая дополнительную военную помощь Украине, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, пытаются изменить нынешнюю динамику боевых действий в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В США заявили о способе изменить динамику боевых действий на Украине
Фото: ТАССТАСС

Так он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне нынешней динамикой и считают ли власти, что ситуация развивается не в том направлении, в котором этого хотели бы американские власти. Как заявил дипломат, в настоящее время «на Украине действует несколько видов динамики».

«Одна динамика <...> заключается в том, что [украинцы] планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя», — сообщил Прайс.

«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал руководитель пресс-службы.

По его словам, именно эту динамику в США стремятся изменить «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности». Прайс подчеркнул, что будет передана новая дополнительная техника. Речь идет о боевых машинах пехоты, а также системах противовоздушной обороны.

Армия,Нед Прайс,Госдеп США,
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