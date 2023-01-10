В США заявили о способе изменить динамику боевых действий на Украине

Власти Соединенных Штатов, приостанавливая дополнительную военную помощь Украине, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, пытаются изменить нынешнюю динамику боевых действий в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

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Так он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне нынешней динамикой и считают ли власти, что ситуация развивается не в том направлении, в котором этого хотели бы американские власти. Как заявил дипломат, в настоящее время «на Украине действует несколько видов динамики».

«Одна динамика <...> заключается в том, что [украинцы] планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя», — сообщил Прайс.

«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал руководитель пресс-службы.