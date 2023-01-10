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59 минут назад

США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотниками

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Власти США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

США затягивают передачу Украине комплексов борьбы с беспилотниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять», — сообщает издание.

Отмечается, что поставки Киеву антидроновых систем анонсировали в августе 2022 года, однако утверждены они были лишь в декабре, а передадут комплексы не ранее второй половины 2023 года. При этом Пентагон отказывается объяснять данную задержку.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США выступают против военно-технического сотрудничества России с Ираном и собираются предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить его развития.

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