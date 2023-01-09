В Минобороны Украины заявили о резком падении боеспособности ВСУ

Боеспособность ВСУ значительно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом пишет РИА «Новости».
Чиновница подчеркнула, что большая часть ВСУ в настоящее время состоит из новобранцев. Непрофессиональные военные создают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.
Маляр призвала к пониманию по отношению к новобранцам. Она добавила, что люди, которые совсем недавно жили обычной гражданской жизнью, «проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями».
Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напомнил о необходимости усиления ответственности бойцов за неповиновение, дезертирство, неисполнение боевых приказов.