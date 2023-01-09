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1 час назад

В Минобороны Украины заявили о резком падении боеспособности ВСУ

Илья Родин

Боеспособность ВСУ значительно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом пишет РИА «Новости».

В Минобороны Украины заявили о резком падении боеспособности ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чиновница подчеркнула, что большая часть ВСУ в настоящее время состоит из новобранцев. Непрофессиональные военные создают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.

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Маляр призвала к пониманию по отношению к новобранцам. Она добавила, что люди, которые совсем недавно жили обычной гражданской жизнью, «проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями».

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напомнил о необходимости усиления ответственности бойцов за неповиновение, дезертирство, неисполнение боевых приказов.

Армия,В мире,Анна Маляр,Валерий Залужный,
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