В Минобороны Украины заявили о резком падении боеспособности ВСУ

Боеспособность ВСУ значительно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновница подчеркнула, что большая часть ВСУ в настоящее время состоит из новобранцев. Непрофессиональные военные создают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.

Маляр призвала к пониманию по отношению к новобранцам. Она добавила, что люди, которые совсем недавно жили обычной гражданской жизнью, «проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями».