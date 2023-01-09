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55 минут назад

Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев

Елена Прошина

На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр», научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина смерти Камнева пока неизвестна.

До назначения на должность научного руководителя «Алмаз-Антея» он возглавлял конструкторское бюро «Новатор», где разрабатывались «Калибры». Данными ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки. «Алмаз-Антеей» он начал руководить в 2017 году. Имеет звание Героя Труда РФ.

Армия,Алмаз-Антей,
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