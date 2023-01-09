Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев

На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр», научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

До назначения на должность научного руководителя «Алмаз-Антея» он возглавлял конструкторское бюро «Новатор», где разрабатывались «Калибры». Данными ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки. «Алмаз-Антеей» он начал руководить в 2017 году. Имеет звание Героя Труда РФ.