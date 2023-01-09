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8 минут назад

Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками

Lenta.ruиещё 2

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, противник произвел перегруппировку, перебросил дополнительные отряды и сменил тактику.

Двое британцев пропали в районе Соледара

Замминистра также указала, что задействовано большое количество штурмовых групп, сформированных из бойцов ЧВК «Вагнер», массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

7 января помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев выразил мнение, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут уйти из города Соледара. Он добавил, что ВСУ получили приказ об отступлении из города и его окрестностей.

Армия,Анна Маляр,Виталий Киселев,
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