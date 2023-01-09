Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками

Замминистра также указала, что задействовано большое количество штурмовых групп, сформированных из бойцов ЧВК «Вагнер», массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

7 января помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев выразил мнение, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут уйти из города Соледара. Он добавил, что ВСУ получили приказ об отступлении из города и его окрестностей.