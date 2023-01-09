«Победа — это еще не все». Как Китай вторгнется на Тайвань

Центр стратегических и международных исследований разработал компьютерную игру, моделирующую сценарии возможного вторжения Китая на Тайвань и последующего вмешательства в конфликт США и Японии. Эксперты уверены, что Пекин не сможет одержать победу, Тайвань останется независимым государством, но армии всех стран-участниц, в том числе и американская, в итоге будут крайне ослаблены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) уверены, что гипотетическое вторжение китайской армии на Тайвань приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских военнослужащих и закончится капитуляцией КНР. При этом победившая в схватке армия США тоже будет максимально истощена.

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Авианосцы США будут лежать на дне Тихого океана, а современный флот Китая, являющийся крупнейшим в мире, будет уничтожен. CSIS разработал военную игру, моделирующую атаку китайского десанта в 2026 году.

Эксперты запускали ее 24 раза в различных сценариях, и в большинстве итераций Тайвань сохранил независимость, но потери армий США, Японии и самого островного государства были огромными.

"США и Япония теряют десятки кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих. Такие потери нанесли бы ущерб глобальному положению США на многие годы", - описывают в CSIS наиболее вероятный сценарий.

За три недели боев погибнут 3,2 тыс. американских военнослужащих (для сравнения - за два десятилетия боев в Ираке и Афганистане были убиты немногим вдвое больше), а ВМС США потеряет два авианосца и от 10 до 20 крупных надводных кораблей. Армия КНР лишится 10 тыс. бойцов, будет уничтожено 155 боевых самолетов и 138 крупных кораблей.

Тайвань в свою очередь потеряет около 3,5 тыс. человек, а все 26 эсминцев и фрегатов ее флота будут потоплены. Япония, вероятно, потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей. Кроме того, китайцы с высокой вероятностью будут атаковать и саму японскую территорию, так как там расположены американские военные базы.

В CSIS также указали на особенность тайваньского конфликта: после его начала на остров нельзя будет поставить дополнительное вооружение, как, например, это сейчас происходит на Украине.

Вероятность войны

В итоговом отчете аналитики подчеркивают, что не считают войну за контроль над Тайванем "неизбежной или даже вероятной".

"Китайское руководство может применить стратегию дипломатической изоляции, давления "серой зоны" или экономического давления на Тайвань", - отмечают в CSIS.

Старший научный сотрудник по оборонной политике в Проекте государственного надзора (POGO) Дэн Грейзер тоже полагает, что вторжение маловероятно. Военная операция разрушила бы большинство торговых цепочек и привела бы к краху китайской экономики, уверен он.

"По моему мнению, китайцы сделают все возможное, чтобы избежать военного конфликта с кем бы то ни было", - заключает Гайзер в беседе с CNN, добавляя, что для борьбы с Вашингтоном за мировое господство Пекин будет "использовать промышленную и экономическую мощь".

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, специалист по китайскому военно-промышленному комплексу Василий Кашин в беседе с "Газетой.Ru" ранее отмечал, что Вашингтон тоже не хочет открытого противостояния с Пекином.

"США, которые планомерно накачивали оружием Тайвань все последние годы, хотят традиционно остаться над схваткой. Вашингтон никогда не решится на открытое противостояние с Пекином, поскольку это ядерная держава, обладающая мощным военным потенциалом", - полагает эксперт.

Как напоминает Кашин, численность армии Китая (3 млн человек) гораздо выше, чем армии Тайваня (169 тыс.). У Пекина почти в семь раз больше самолетов, в три раза больше кораблей и в 15 раз больше подлодок. В то же время исход конфликта (если в него не вмешаются США или Япония) нельзя считать "безусловно победоносным": у Тайваня есть мощная система ПРО, поэтому ракетный удар Пекина "не будет гарантированно эффективен".

Кроме того, в случае военной операции Китай должен будет задействовать десант, а побережье Тайваня неудобное для штурма и "перенасыщено" артиллерией.

"Оно очень неудобное для штурма, открытое и возвышенное, у десанта будут огромные потери", - говорит военный эксперт капитан 1 ранга запаса Дандыкин.

Рекомендации для США

Чтобы увеличить шансы на победу в гипотетической войне, Вашингтону необходимо укрепить американские базы в Японии и на Гуаме для защиты от китайских ракетных ударов, перевести ВМС на "более мелкие и более живучие корабли", отдав приоритет подлодкам, удешевить производство истребителей, а также подтолкнуть Тайвань к реализации аналогичной стратегии, советуют создатели игры. Вышеперечисленные действия помогут США одержать победу, заплатив меньшую цену, но "потери все равно будут огромными".

"Соединенные Штаты могут одержать пиррову победу, страдая в долгосрочной перспективе больше, чем "побежденные" китайцы", - говорится в отчете CSIS.

"Победа - это еще не все", - резюмируют авторы исследования.