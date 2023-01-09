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30 минут назад

Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны

Илья Родин

Польша начала формирование новой пехотной дивизии. Она будет размещена на востоке страны, рассказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Об этом пишет РИА «Новости».

Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блащак уточнил, что «между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов».

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Он добавил, что новая дивизия будет прежде всего действовать на территории Подляского воеводства.

По словам министра, в состав формируемой дивизии войдут четыре бригады. В каждой из них будет по четыре батальона.

На вооружение поступят американские танки Abrams и южнокорейские K-2. Кроме того, одна из бригад будет вооружена самоходными гаубицами «Krab» и К-9. Также в штатном расписании предусмотрены подразделения беспилотной разведки.

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