Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны

Польша начала формирование новой пехотной дивизии. Она будет размещена на востоке страны, рассказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Об этом пишет РИА «Новости».

Блащак уточнил, что «между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов».

Он добавил, что новая дивизия будет прежде всего действовать на территории Подляского воеводства.

По словам министра, в состав формируемой дивизии войдут четыре бригады. В каждой из них будет по четыре батальона.