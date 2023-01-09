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58 минут назад

Китайцы раскритиковали планы ФРГ отправить Украине танки Leopard-2

Илья Родин

Читатели популярного китайского портала «Гуаньча» жестко отреагировали на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека о планируемой поставке Киеву танков Leopard-2. Об этом пишет РИА «Новости».

Комментаторы отметили, что министру экономики следует беспокоиться о цене на природный газ, а не об отправке танков.

В Польше допустили передачу Украине "символической" партии танков Leopard

По мнению читателей, «регулярная армия Украины практически стерта с лица земли». Они добавили, что этот факт осознали даже в США и снизили объем поставок новой техники.

Пользователи уточнили, что военнослужащим необходимо время на освоение полученной техники, ее обкатку. Соответственно, немецкие танки превратятся в металлолом, который «ВСУ смогут только тянуть за собой, как бурлаки». Использовать все возможности «Леопардов» они окажутся не в состоянии.

«США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят», - предупредили читатели.

Кроме того, предупредили комментаторы, у российских военных на руках большое количество трофейного противотанкового вооружения. В ближнесрочной перспективе возможно появление в газетах заголовков из разряда «Танк Leopard-2 случайно уничтожен Javelin».

Пользователи отметили, что высказывания о поставках танков из уст министра экономики - не случайность. Конфликт на Украине - не более, чем бизнес для западных стран, подчеркнули они.

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