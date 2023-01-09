Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину

По его словам, дискуссия на эту тему ведется уже несколько недель, однако окончательное решение еще не принято. Размеры возможных поставок не уточняются, однако собеседник канала полагает, что Великобритания может поставить на Украину порядка 10 танков. Он отметил, что такой партии было бы достаточно.