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56 минут назад

Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину

Lenta.ru

Власти Великобритании рассматривают возможность отправить на Украину партию Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны. Об этом пишет Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, дискуссия на эту тему ведется уже несколько недель, однако окончательное решение еще не принято. Размеры возможных поставок не уточняются, однако собеседник канала полагает, что Великобритания может поставить на Украину порядка 10 танков. Он отметил, что такой партии было бы достаточно.

Журналисты отметили, что, если власти Великобритании одобрят эти поставки, Соединенное Королевство станет первой страной, которая ответит на просьбу Киева оснастить Украину западными танками.

«Это решение побудило бы других также отправить танки», — заявил украинский источник телеканала.

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