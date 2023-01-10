В ДНР заявили об уничтожении двух танков за сутки

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 170 человек. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Фото: Libkos/AP Libkos/AP

Отмечается, что союзные войска уничтожили два украинских танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-мм буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники. 6 января НМ ДНР сообщила об уничтожении почти целой роты солдат ВСУ за сутки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.