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26 минут назад

В ДНР заявили об уничтожении более 170 украинских военных и двух танков за сутки

Газета.Ruиещё 1

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 170 человек. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В ДНР заявили об уничтожении двух танков за сутки
Фото: Libkos/APLibkos/AP

Отмечается, что союзные войска уничтожили два украинских танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-мм буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники. 6 января НМ ДНР сообщила об уничтожении почти целой роты солдат ВСУ за сутки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" следит за хроникой событий.

Армия,СВО,Владимир Путин,
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