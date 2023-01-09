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39 минут назад

Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках и Ми-8

Никита Бородкин

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике и Запорожской области. Как сообщает «Лента.ру», об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках и Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, перехватить снаряды удалось в районе донецких населенных пунктов Зугрэс и Докучаевск, а также возле запорожского села Переможное.

Также за сутки российским средствам ПВО удалось уничтожить восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Чернопоповка, Голиково и Полтава Луганской народной республики, а также неподалеку от села Великий Выселок Харьковской области.

Отдельно в Минобороны рассказали, что в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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