За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике и Запорожской области. Как сообщает «Лента.ру», об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, перехватить снаряды удалось в районе донецких населенных пунктов Зугрэс и Докучаевск, а также возле запорожского села Переможное.
Также за сутки российским средствам ПВО удалось уничтожить восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Чернопоповка, Голиково и Полтава Луганской народной республики, а также неподалеку от села Великий Выселок Харьковской области.
Отдельно в Минобороны рассказали, что в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».