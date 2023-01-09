ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab ВСУ

"В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства", – отметили в сводке Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также были ликвидированы две украинские гаубицы "Акация" и одна "Д-30". Кроме этого, российские военные недалеко от Ивановки ЛНР на огневой позиции уничтожили американскую артиллерийскую систему М777.