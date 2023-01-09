МО РФ сообщило о наступлении на донецком направлении

Российские вооруженные силы (ВС) продолжают наступление на донецком направлении, комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносится по всему участку линии боевого соприкосновения. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.