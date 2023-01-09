Алаудинов заявил об освобождении Соледара в ближайшие дни

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден. Об этом он заявил в эфире Первого канала в понедельник.
"Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе. Потому что ЧВК "Вагнер" смогла добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимыми непосредственно для логистики украинских формирований. По сути, это будет уже делать основной акцент на победе над этими подразделениями", - сказал Алаудинов.
"Сегодня мы можем констатировать факт, что Соледар очень хорошо объят подразделениями непосредственно ЧВК "Вагнер", которые действительно очень хорошо продвигаются. Опять же, говорю это словами благодарности, потому что действительно очень хороший результат там есть. Ситуация контролируема украинскими подразделениями ровно настолько, наверное, чтобы они просто не бросили все и не убежали, а потихоньку уже думали, каким образом им выводить хотя бы остатки своих сил и средств", - добавил Алаудинов.
В субботу помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.