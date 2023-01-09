Алаудинов заявил об освобождении Соледара в ближайшие дни

"Сегодня мы можем констатировать факт, что Соледар очень хорошо объят подразделениями непосредственно ЧВК "Вагнер", которые действительно очень хорошо продвигаются. Опять же, говорю это словами благодарности, потому что действительно очень хороший результат там есть. Ситуация контролируема украинскими подразделениями ровно настолько, наверное, чтобы они просто не бросили все и не убежали, а потихоньку уже думали, каким образом им выводить хотя бы остатки своих сил и средств", - добавил Алаудинов.