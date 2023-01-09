В Тбилиси ответили на требование Киева по «Букам»

Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе назвал «еще одной попыткой вовлечения Грузии» в противостояние России и Украины требование Киева передать комплексы «Бук», которые были предоставлены Тбилиси Украиной во время войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«По моей информации, Грузия закупала эти комплексы, то есть это собственность Грузии», – отметил также па

«Повторим категорично и ясно, что ни одна попытка (втянуть Грузию в противостояние) не будет успешной», – сказал депутат.

«Грузия не сделает ни одного шага, который представил бы ее как сторону в этих военных действиях, мы должны в первую очередь заботиться о мире в нашей стране», – заметил Гиви Миканадзе.

При этом он подчеркнул, что Грузия продолжит оказывать Украине всю возможную политическую и гуманитарную поддержку.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов опубликовал статью, в которой сообщил, что Киев просил передать комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года.