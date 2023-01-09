В Кремле высказались о "корейском варианте" урегулирования на Украине

Информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности "корейского варианта" урегулирования на Украине является очередной уткой. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оно (предположение Киева - прим. ТАСС) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию, которую сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Данилов ранее также повторил заявления о том, что Козак якобы сейчас ведет в Европе переговоры об этом варианте урегулирования.
"Если я правильно понимаю, там действительно были у них какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - отметил Песков.
Секретарь СНБО Украины в воскресенье в эфире телемарафона, который цитирует украинское издание Klymenko Time, выступил с утверждением, что Киеву могут предложить "корейский вариант" урегулирования, предполагающий "условную 38-ю параллель". 38-я параллель - разделительная демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей.