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22 минуты назад

СМИ: Киев ждет захода польских войск на Украину

Елена Прошина

Киев сейчас не в состоянии проводить какие-либо серьезные операции и заявления главы Разведслужбы Минобороны Украины Кирилла Буданова о масштабном наступлении весной не более чем громкое заявление, призванное повысить боевой дух солдат. Украина ждет захода войск Польши этой весной. Об этом написала журналист издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер, пишет МК.

СМИ: Киев ждет захода польских войск на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам обозревателя, слова Буданова о масштабном наступлении ВСУ весной не вызвали особого резонанса. Кремер отметила, что сейчас украинская армия не в состоянии проводить какие-либо операции или удерживать контролируемые территории. Поэтому заявления главы Разведслужбы Минобороны стоит рассматривать как способ повысить боевой дух солдат и создать положительный образ власти у населения.

Журналист подчеркнула, что из-за операции в районах Бахмута и Кременной, у ВСУ сейчас нет ядра для новых наступлений. Однако Киев рассчитывает, что уже весной на территорию страны войдет польская армия, которая займет ключевые позиции в Западной Украине. Тогда Генштаб сможет выделить дополнительные силы для проведения наступательных операций.

По словам Кремер, сейчас в Польше идет тайная мобилизация и проводятся военные учения для детей. Уже 23-27 марта начнется подготовки войск, учения продлятся 33 дня. Она также добавила, что на Украину едут наемники со всего мира, а к польским границам перебрасывается военная техника. Журналист также добавила, что Польше сейчас нужны деньги для милитаризации, именно поэтому она потребовала репараций от Германии и России.

Армия,Генштаб,
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