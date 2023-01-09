Киев сейчас не в состоянии проводить какие-либо серьезные операции и заявления главы Разведслужбы Минобороны Украины Кирилла Буданова о масштабном наступлении весной не более чем громкое заявление, призванное повысить боевой дух солдат. Украина ждет захода войск Польши этой весной. Об этом написала журналист издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер, пишет МК.

По словам обозревателя, слова Буданова о масштабном наступлении ВСУ весной не вызвали особого резонанса. Кремер отметила, что сейчас украинская армия не в состоянии проводить какие-либо операции или удерживать контролируемые территории. Поэтому заявления главы Разведслужбы Минобороны стоит рассматривать как способ повысить боевой дух солдат и создать положительный образ власти у населения.

Журналист подчеркнула, что из-за операции в районах Бахмута и Кременной, у ВСУ сейчас нет ядра для новых наступлений. Однако Киев рассчитывает, что уже весной на территорию страны войдет польская армия, которая займет ключевые позиции в Западной Украине. Тогда Генштаб сможет выделить дополнительные силы для проведения наступательных операций.